Женщина пострадала в ДТП в Ростовской области

Серьезное ДТП произошло на трассе в Ростовской области на отрезке дороги Новочеркасск — Каменоломни. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу управление ГИБДД донского региона.

19-летний парень за рулем автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением и улетел в кювет. Там машина врезалась в дерево. Удар был настолько сильным, что лобовое стекло автомобиля лопнуло. В результате 17-летняя пассажирка пострадала.

«В результате аварии пассажирка автомобиля, 17-летняя девушка, получила травмы различной степени тяжести. Ее экстренно доставили в больницу скорой медицинской помощи города Шахты. Пострадавшей оказывается помощь врачей», — сообщили в ведомстве.