Три человека пострадали в ДТП в Оренбурге

В Оренбурге при столкновении двух автомобилей на проспекте Гагарина получили травмы три человека. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

По предварительной информации, LADA Priora шла на небезопасной дистанции от ехавшей перед ней LADA XRAY. После столкновения Priora ударилась о бордюр. В результате травмы получили 12-летний пассажир Priora, водитель и 31-летняя пассажирка, находившаяся в XRAY. Их госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.