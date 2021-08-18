В ДТП с участием автобуса под Ивановом пострадали 10 человек

В ДТП с участием рейсового микроавтобуса пострадали 10 человек, включая пятерых детей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Ивановской области.

Микроавтобус следовал из Владимира в Кострому. Вблизи деревни Кукарино в Ивановской области он столкнулся с легковым автомобилем, передал RT. При этом десять пассажиров маршрутки и водитель Kia получили травмы.

«Пассажирский рейсовый микроавтобус столкнулся с автомобилем Kia на Московской трассе в районе деревни Кукарино в Ивановской области. По предварительным данным, пострадали десять человек, в том числе пять детей», — заявили в пресс-службе.