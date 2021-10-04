В ДТП с автобусом под Красноярском пострадали 5 человек

В Красноярском крае автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП пять человек пострадали, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла поздно вечером в воскресенье под Дивногорском на 66-м километре трассы Р-257 «Енисей». Как отмечается в сообщении пресс-службы, водитель автобуса «Неоплан» допустил съезд в левый кювет, после этого транспортное средство опрокинулось на левую сторону.

Во время аварии в автобусе было 38 человек, по предварительным данным получили травмы пять пассажиров.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Накануне в Ангарске автобус столкнулся с легковой «Ладой». По последним данным, в результате аварии к врачам обратились 14 пострадавших. Момент столкновения автобуса и легковушки попал на видео.