Происшествия 03 апреля 2024, 02:57 В ДТП под Владимиром пострадали 15 человек Число пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области выросло до 15 РИА «Новости»

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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Петушинском районе Владимирской области увеличилось до 15 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения региона.

Пятерых пострадавших направили в местную больницу. Четверо в состоянии средней степени тяжести оказались в отделении травматологии, еще один в тяжелом стабильном состоянии — в реанимации.

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В Новосибирске ранее трамвай врезался в троллейбус, три человека пострадали. Авария произошла на перекрестке улиц Вертковской и Станиславского. Трамвай проехал на красный свет и врезался в бок троллейбуса, который по инерции задел легковушку. В ДТП пострадали три пассажирки из второго транспорта. Женщин доставили в больницу, проводится проверка.