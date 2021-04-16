В ДТП под Пензой погибли 2 человека, также 6 пострадавших

Серьезная авария произошла в Городищенском районе Пензенской области. Она унесла жизнь двоих людей. Об этом сообщила «Пенза-пресс».

Два транспортных средства УАЗ и Audi A6 столкнулись 14 апреля в 17:20 на 689 км трассы М-5 «Урал». Мужчина за рулем и находившийся в салоне пассажир скончались на месте. Водитель 22 лет и женщина в его машине, а также четыре человека отправились в медицинское учреждение для оказания специализированной помощи, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

Проводится проверка по факту произошедшей аварии.