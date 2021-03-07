В ДТП на Садовом кольце в Москве пострадали четыре человека

Два автомобиля столкнулись на Смоленском бульваре в Москве. По предварительным данным, в аварии пострадали четыре человека.

Машина столкнулась с неисправным автомобилем на Смоленском бульваре 19с1, говорится в Telegram-канале столичного депаратмента транспорта «Дептранс. Оперативно».

На месте происшествия работают оперативные службы города. Из-за ДТП оказались занятыми четыре полосы внешней стороны Садового кольца. Движение автомобилей осуществляется по одной полосе.

«По предварительной информации, пострадали четыре человека», — уточняется в сообщении столичного Дептранса.

Пассажирский автобус и два большегруза столкнулись на трассе в Башкирии. Жертвами аварии стали два человека, еще двое пострадали. Водитель одного из грузовиков скончался на месте, другие водители и 12-летний пассажир автобуса обратились за медицинской помощью. Позднее поступила информация о том, что водитель второго грузовика скончался.