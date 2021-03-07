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    07 марта 2021, 01:43

    В ДТП на Садовом кольце в Москве пострадали четыре человека

    Валерия Шафирко

    Два автомобиля столкнулись на Смоленском бульваре в Москве. По предварительным данным, в аварии пострадали четыре человека.

    Машина столкнулась с неисправным автомобилем на Смоленском бульваре 19с1, говорится в Telegram-канале столичного депаратмента транспорта «Дептранс. Оперативно».

    На месте происшествия работают оперативные службы города. Из-за ДТП оказались занятыми четыре полосы внешней стороны Садового кольца. Движение автомобилей осуществляется по одной полосе.

    «По предварительной информации, пострадали четыре человека», — уточняется в сообщении столичного Дептранса.

    Пассажирский автобус и два большегруза столкнулись на трассе в Башкирии. Жертвами аварии стали два человека, еще двое пострадали. Водитель одного из грузовиков скончался на месте, другие водители и 12-летний пассажир автобуса обратились за медицинской помощью. Позднее поступила информация о том, что водитель второго грузовика скончался.