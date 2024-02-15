Происшествия 15 февраля 2024, 16:40 В дом престарелых в Красногорске пришли с обысками После сообщений о пострадавшей в доме престарелых в Красногорске возбудили дело РИА «Новости»

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Уголовное дело возбудили в Красногорске после сообщений о жестоком обращении с пенсионеркой в доме престарелых. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК.

По данным ведомства, сотрудники частного пансионата для престарелых допустили противоправные действия против одной из постоялиц. В результате женщине потребовалась госпитализация.

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Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Следователи и криминалисты провели обыск в пансионате, допросили свидетелей.

Также проверку по факту случившегося начала прокуратура Подмосковья. В пресс-службе уточнили, что изначально сюжет о работе дома престарелых и пострадавшей постоялицы вышел в эфире одного из федеральных каналов.

«В ходе проверки прокуратура установит все обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению требований законодательства», — подчеркнули в надзорном ведомстве.