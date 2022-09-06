Раненую белую медведицу доставили в Москву: подробности | 360°

Происшествия 06 сентября 2022, 20:59 Поделиться Telegram

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Viber Раненую медведицу доставили в Москву. Ветеринары надеются спасти животное, но гарантий не дают Ветеринар Шеляков объяснил, почему раненую белую медведицу перевезли в Москву Фото - freepik.com

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В Диксоне снова пострадала белая медведица. Местные жители нашли раненое животное с отнявшимися задними лапами. Ее эвакуировали в столицу, сейчас медики пытаются спасти краснокнижную хищницу. Специалисты предполагают, что ее подстрелили во время самообороны.

Раненую медведицу отправили в Москву

В Диксоне 3 сентября нашли белую медведицу. Она была ранена и страдала от обезвоживания, задние лапы парализованы. Спасать животное отправились специалисты Московского зоопарка. После осмотра они заключили, что состояние очень тяжелое и шансов на спасение немного.

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Однако за жизнь медведицы решили бороться до конца. Медики погрузили ее в сон, перевязали и отправились с ней через Норильск в Москву. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале рассказала, что рентген показал около 50 отверстий от картечи разного диаметра. Причина отказа задних лап пока неясна.

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В июне ветеринарам Московского зоопарка пришлось спасать в Диксоне другую белую медведицу: ее язык застрял в банке из-под сгущенного молока. Животное усыпили, а после оказали необходимую помощь — сняли банку, обработали рану и вкололи антибиотики.

Медведице нужна МРТ

Ветеринарный врач-хирург высшей категории Михаил Шеляков сообщил «360», что медведицу было действительно необходимо доставить в Москву. В столице и других крупных городах применяются высокотехнологичные методы исследования, например МРТ.

«Магнитно-резонансная томография поможет выяснить состояние спинномозгового канала, нет ли ранений позвоночника и не задеты ли нервные окончания, выяснить, с чем связан неврологический дефицит — парализованные задние лапы животного», — пояснил врач.

Он добавил, что лишь на основе полученных результатов можно делать выводы и начинать работать. Прогнозы разные, потому что неврология — это отдельная часть ветеринарии, где скорость имеет решающую роль. Очень важно оказать помощь вовремя, иначе шансы на спасение стремительно падают.

Фото - freepik.com

Усыпят только в крайнем случае

Что будет с медведицей, если она останется парализованной, пока не ясно. Шеляков отметил, что лежачие больные — это большая проблема: все они заканчивают пролежнями и пневмониями. Тем более, когда речь идет о таком грузном и диком звере, как белый медведь.

«Белый медведь совсем не ручной, не сможет давать себя обрабатывать, делать какие-то противопролежневые мероприятия. Однако усыпление рассматривается только как крайний способ решения вопроса — очень, очень крайний», — подчеркнул врач.

По его словам, чтобы не допустить ошибки, подобное решение может вынести только коллегия ветеринарных врачей, которые ознакомятся со всеми показателями и согласятся, что шансов на спасение животного действительно нет.

Время покажет — на волю или в зоопарк

Если пострадавшую белую медведицу все-таки удастся спасти, реабилитация может занять до трех месяцев, объяснил Шеляков. Этот срок невелик для человека, но не для животных. Ввиду функциональных особенностей коры головного мозга и устройства высшей нервной системы, они могут за это время потерять свои жизненные навыки.

Животные могут отвыкнуть добывать себе пищу, разучиться охотиться, искать укрытие. Поэтому, если есть ли возможность непродолжительной реабилитации, животное отпускают на природу. Врач привел в пример бездомных собак, которых отлавливают для стерилизации.

«Посидели они в стационаре три дня после операции, и их отвезли на то же место. А если эта реабилитация займет три месяца, этих животных обычно уже отправляют в приют. Потому что за это время их в стае уже не узнают, да и сами они потеряли навыки для выживания», — сказал Шеляков.

Фото - freepik.com

Медведица стала жертвой самообороны

Специалист по безопасности человека в природной среде, охотник и путешественник, действительный член Русского Географического общества Михаил Ярин рассказал, что в России охота на белого медведя запрещена — это животное находится в «Красной книге».

«На белых медведей могут охотиться исключительно коренные, малочисленные северные народы, которые проживают там. Но это очень редко происходит, тем более на Диксоне вообще практически никого нет, я там бывал», — сказал путешественник.

По его словам, вероятнее всего медведица пострадала не от охотников, а при самообороне рыбаков, которые пытались отбиться от любопытного хищника. В пользу этой версии говорят и ранения животного. Видимо, люди просто выстрелили в медведицу и скрылись.

«Это не браконьерство. Во-первых, белого медведя есть нельзя, это могут только местные жители. Печень белого медведя — это яд, это еще со времен экспедиций Нансена нам всем известно. Во-вторых, шкуру продать практически невозможно — тут же сообщат в полицию», — заверил Ярин.

Он добавил, что белые медведи никогда особо не боялись человека. Они просто идут туда, где можно найти еду. Льды уходят, и охотиться на нерпу стало сложно, вот животные и отправляются поближе к людям в надежде найти объедки.

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