В «Дикси» избили девушку из-за подозрений в краже. Во всем виновато сливочное масло

В одном из магазинов «Дикси» в Москве сотрудница оттаскала девушку за волосы из-за подозрений в краже. В торговой сети заявили, что отстранили работников, которые участвовали в конфликте.

Видео конфликта между покупателями и работниками «Дикси» выложили в интернет. Все произошло 6 октября, говорит автор ролика. Молодого человека поймали на краже трех пачек сливочного масла и дезодоранта. Сотрудники «Дикси» попытались вызвать полицию. Пока она не приехала, парня пытались удержать и успокоить, интересовались, зачем он пошел на воровство.

Источник фото: YouTube

«У меня нет другого выхода», — сказал молодой человек и добавил, что на работу его не берут из-аз судимости. На что ему ответили, что сейчас будет еще одна.

Предположительно, вместе с ним была девушка. На записи она не участвует в конфликте и все время говорит по телефону. Но по итогу досталось и ей. В какой-то момент парень попытался убежать, его схватили и увели в подсобку.

Параллельно с этим одна из сотрудниц «Дикси» напала на ту самую девушку. Она схватила ее за волосы и начала буквально швырять из стороны в сторону, а также ударила по лицу оппонентку. Затем она потащила ее в служебное помещение, открыв дверь с ноги. Все сопровождалось отборным матом.

Источник фото: YouTube

В торговой сети заявили, что начали служебную проверку. Работников, которые стали участниками конфликта, отстранили до выяснения обстоятельств, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«В отношении них будут приняты меры в соответствии с трудовым кодексом РФ», — сказала представитель пресс-службы ГК «Дикси» Юлия Чернышова.