Смертельное ДТП произошло в деревне Нурма

В Тосненском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

ДТП произошло во вторник, 17 августа, около восьми утра, в деревне Нурма. 45-летний житель Тосно на Nissan не справился с управлением и съехал в кювет неподалеку от дома № 9 Г на Шапкинской улице. Автомобиль врезался в дерево.

Во время столкновения машина перевернулась. Спасти водителя не удалось, он погиб на месте аварии. На данный момент сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося, сообщил 78.ru.