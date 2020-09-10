В Дагестане невеста умерла в день свадьбы

В дагестанском селе Мургук Сергокалинского района в день 5 сентября свадьбы умерла невеста. Она переволновалась и купила в аптеке неустановленный препарат, после которого ей стало еще хуже.

Как сообщил Следком Дагестана, при поступлении в больницу она скончалась. Ведомство организовало доследственную проверку и назначило судебно-медицинскую экспертизу.

«Предварительно установлено, что в селе Мургук Сергокалинского района в день своей свадьбы 23-летняя девушка переволновалась, и для успокоения она приобрела лекарство в аптеке. После его приема ее самочувствие ухудшилось. Была доставлена в больницу, где скончалась впоследствии», — сообщил «Интерфаксу» старший помощник руководителя СУ СКР по республике Расул Темирбеков.

Фармаколог, токсиколог и патологоанатом Александр Эдигер сообщил газете «Московский комсомолец», что прием препарат вполне мог спровоцировать летальный исход.

«Разумеется, может быть и так, что прием препарата не имеет никакой связи с наступившей смертью — мы не знаем анамнеза девушки. Возможно, она была тяжело больна, у нее могла произойти внезапная остановка сердца», — сообщил он.

Эдигер добавил, что любое лекарство может привести к немедленной реакции непереносимости. Он назвал главным и самым большим злом склонность россиян к самолечению и их восприимчивость к советам соседей, друзей и пользователей интернета.