В чайхане «Дюшес» в Люберцах потушили пожар на площади 700 кв. м.

Пожарные справились с открытым огнем в ресторане «Дюшес» в подмосковных Люберцах. Об этом сообщили в МЧС России.

«В 20:10 мск объявлена ликвидация открытого горения. Пострадавших нет», — сказали ТАСС в пресс-службе.

Сообщение о пожаре в чердачном помещении чайханы «Дюшес» поступило в 16:11 мск. Заведение находится в трехэтажном здании по адресу: Люберцы, улица Кирова, 26. Рядом расположена жилая пятиэтажка.

Ресторан занимает первый этаж горящего здания, выше располагается гостиница. Еще до прибытия пожарных из ресторана выбрались 12 его сотрудников. Еще 27 человек пожарные эвакуировали из пятиэтажного жилого дома из-за угрозы перехода огня на крышу. К моменту локализации возгорания огнем было охвачено около 700 квадратных метров.

По предварительной информации, пожар в ресторане начался во время празднования свадьбы. Улицу Кирова временно перекрыли.