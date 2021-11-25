Роспотребнабзор проверит случай массового отравления школьников в брянской школе

В одной из школ Брянской области почти 30 учеников отравились едой в столовой. Роспотребнадзор организовал санитарно-эпидемиологическое расследование.

Пищевое отравление зафиксировали у 27 учащихся Климовской средней школы № 1, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Работа пищеблока школы приостановили. В рамках проверки по факту отравления назначены лабораторные исследования.

Ситуацию контролируют в управления Роспотребнадзора по Брянской области.

На прошлой неделе под Ростовом семья отравилась неизвестным веществом. Два ребенка погибли.