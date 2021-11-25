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    25 ноября 2021, 00:28

    Роспотребнабзор проверит случай массового отравления школьников в брянской школе

    В Брянской области 27 детей отравились в школьной столовой

    Александра Ломейко

    В одной из школ Брянской области почти 30 учеников отравились едой в столовой. Роспотребнадзор организовал санитарно-эпидемиологическое расследование.

    Пищевое отравление зафиксировали у 27 учащихся Климовской средней школы № 1, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

    Работа пищеблока школы приостановили. В рамках проверки по факту отравления назначены лабораторные исследования.

    Ситуацию контролируют в управления Роспотребнадзора по Брянской области.

    На прошлой неделе под Ростовом семья отравилась неизвестным веществом. Два ребенка погибли.