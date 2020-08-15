В Брянске мужчина дважды выстрелил в экскаватор и ранил человека

В Фокинском районе Брянска местный житель произвел два выстрела из охотничьего ружья в сторону экскаватора. Он живет в аварийном доме, жильцов которого должны были расселить.

Полиция сообщила «Брянским новостям», что мужчина вступил в конфликт с представителями строительной фирмы и вынес охотничье ружей. Один раз он выстрелил в воздух, второй — в сторону экскаватора. Был легко ранен один из участников инцидента. У стрелка изъяли три принадлежащих ему охотничьих ружья. Ведется проверка причин и обстоятельств происшедшего.

Этот многоквартирный дом был признан аварийным в 2007 году. Всех его жителей уже расселили, за исключением семьи стрелявшего.

Глава администрации Фокинского района Брянска Евгений Антошин сообщил ТАСС, что стрелок является бывшим жильцом дома и не хотел из него уходить, так как не согласен с условиями переселения.

«Людей всех расселили, осталась семья Коробовых. Муниципалитет купил новую квартиру для семьи, но они не согласны с условиями. Судебные приставы уже сняли их с регистрационного учета», — рассказал Антошин.

Прошлым летом 67-летний огородник из-за сноса возведенной им постройки ранил из охотничьего ружья председателя челябинского садоводческого некоммерческого товарищества «Меридиан».