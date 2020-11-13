Выжившего ребенка при пожаре в Балашихе доставили в больницу. Видео

Одному ребенку удалось выжить во время пожара в доме на Чистопольской улице в подмосковной Балашихе. Юного пострадавшего уже доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

На кадрах из больницы видно, как медики быстро везут ребенка на каталке по коридору. Затем они заезжают в один из кабинетов.

Сам пожар вспыхнул днем 12 ноября в квартире жилого дома на Чистопольской улице в Балашихе. По информации регионального главка МЧС, жертвами возгорания стали два ребенка и один взрослый. Еще один человек пострадал. Во время пожара на улицу самостоятельно смогли выйти 45 человек.

Как рассказал «360» один из очевидцев, в подъезде сработала пожарная сигнализация. Соседи никаких криков не слышали, а огонь начали тушить еще до приезда пожарных. Отец погибших детей во время пожара был на работе.

На месте происшествия работали 42 человека и 13 единиц техники. Огонь удалось полностью потушить. Пока все причины и обстоятельства возгорания выясняются. Пострадавшему ребенку всю необходимую помощь оказывают врачи.