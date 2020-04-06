В больнице Томской области обрушилась часть стены

Перед входом в один из корпусов больницы Северска (Томская область) рухнула часть стены. Об этом сообщил главный врач учреждения Александр Маевский.

Речь идет об отделении терапии.

«(Обрушилась) наружная часть фронтона кирпичная, выступающая над фасадом здания», — заявил Маевский ТАСС.

Врач добавил, что при случившемся никто не пострадал. Для того чтобы узнать причину случившегося, заказана экспертиза несущих конструкцией. Больница пока продолжает работать. По мнению инженеров, угрозы для обрушения всего здания нет.

Корпус, где рухнула стена, построила еще в 1956 году. После этого ремонтировали только внутреннею часть здания, а в 2009 году — крышу.

Более серьезное разрушение произошло в одном из домов подмосковного Орехова-Зуева в прошедшие выходные. В пятиэтажке взорвался газ. В результате этого обрушились квартиры с третьего по пятый этаж. Два человека погибли, еще шестеро пострадали. Следователи открыли уголовное дело.