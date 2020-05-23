В больнице Татарстана произошел пожар. Есть погибшие

В центральной районной больнице города Зеленодольска произошло возгорание. Погибли два человека. Еще четверо пострадали — двое получили ожоги, еще двое отравились угарным газом.

Как пишет РИА «Новости», пожар произошел на первом этаже здания. Загорелось отделение сосудистой хирургии. Отмечается, что пациентов с коронавирусной инфекцией там нет.

Видео пресс-службы МЧС России по Татарстану

«Ликвидирован пожар на площади пять квадратных метров», — сообщил представитель экстренных служб региона. 83 пациента эвакуированы в соседний корпус.

В региональном Минздраве пояснили, что возгорание не связано с аппаратами ИВЛ. На место инцидента выехал министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

Ранее в Санкт-Петербурге, в отделении реанимации с коронавирусными больными загорелось электрооборудование. Это привело привело к смерти пяти человек.

В России выявлено 326 448 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки зафиксировано 8894 новых заболевших. Погибли 3249 человек, по данным стопкоронавирус.рф.