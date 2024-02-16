Происшествия 16 февраля 2024, 04:20 В Благовещенске умер пострадавший в пожаре ребенок РИА «Новости»

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В Благовещенске скончался трехлетний ребенок, пострадавший во время пожара в квартире в начале февраля. На мать мальчика завели уголовное дело. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба СУ СК России по Амурской области.

Следователи завели в отношении матери второе уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. До этого правоохранители возбудили дело по статье об оставлении ребенка в опасности. Уголовные дела соединили в одно производство.

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По данным следствия, женщина оставила своего трехлетнего сына одного в квартире и закрыла входную дверь. Спустя время там произошел пожар.

«Извлеченный пожарными из горящего помещения мальчик с тяжелыми ожогами тела был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия врачей, скончался 15 февраля», — уточнило ведомство.

Идет расследование.

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