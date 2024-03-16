Происшествия 16 марта 2024, 04:37 В Белгородской области объявили ракетную опасность РИА «Новости»

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В Грайворонском городском округе Белгородском области в третий раз за последние девять часов объявили ракетную опасность. Об этом сообщило в своем Telegram-канале региональное МЧС.

«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

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Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении пяти снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, выпущенных украинскими боевиками по Белгородской области.

Днем в пятницу, 15 марта, сирены ракетной опасности включали в Белгороде и Белгородском районе. Жителей региона призывали не подходить к окнам, а также спуститься в укрытия.

Украинские боевики активизировались в первый день голосования. Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о разрушении здания территориальной избирательной комиссии в Белгородской области, которое пострадало в результате ракетного удара. По ее словам, в Курской области даже пришлось эвакуировать избирком.