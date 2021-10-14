Перестрелка произошла в Бейруте

В ходе массовой демонстрации сторонников движений «Хезболла» и «Амаль» в столице Ливана, Бейруте, произошла перестрелка. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на местные СМИ и AFP.

В результате минимум один человек погиб. Еще девять человек пострадали, получив ранения. На данный момент о причинах конфликта информации не поступало, передал «ПолитЭксперт».

Протестующие требовали уволить судью Тарека Битара. Мужчина занимался расследованием дела о взрыве в порту Бейрута. Как сообщил один из свидетелей, неизвестный достал оружие и открыл стрельбу по окружающим.