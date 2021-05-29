Гужевая повозка столкнулась с автомобилем в Башкирии

ДТП произошло в Мечетлинском районе Башкирии. При повороте в гужевую повозку въехала Toyota Avensis, рассказали «360» в пресс-службе МВД. В результате столкновения пострадали пять человек. Кадры момента аварии оказались в распоряжении «360».

Все произошло 29 мая, около 10:00. Жители деревни Новомуслюмово, по предварительным данным, направлялись на праздничное мероприятие, которое было организовано близ их села.

«При повороте налево на гужевую повозку совершила наезд попутная Toyota Avensis под управлением 53-летнего жителя Белокатайского района», — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП травмы получили пять человек. У одной из пострадавших — 65-летней женщины — травматическая ампутация стопы. Лошадь также получила травмы и ее усыпили.