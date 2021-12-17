В Башкирии из-за пожара на ферме погибли 12 коров и две лошади

Накануне в 22:16 в МЧС поступило сообщение о пожаре на территории крестьянско-фермерского хозяйства в селе Малая Бальзуга Татышлинского района Башкирии.

К месту ЧП пожарные прибыли в 22:31. Они установили, что в огне погибли 12 коров и две лошади. Среди людей пострадавших нет, пишет Mkset.ru.

Специалисты быстро локализовали пожар на 600 квадратных метрах. Как пояснили в пресс-службе МЧС, угроза распространения огня отсутствует, но тушение на момент сообщения еще продолжалось.

В ликвидации огня были задействованы пять единиц техники и девять специалистов. К месту происшествия прибыл дознаватель МЧС, он будет устанавливать причины возгорания.