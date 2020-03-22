В Баренцевом море пропал дайвер

В субботу 21 марта во время организованных погружений дайверов в Баренцево море без вести пропал мужчина. Было возбуждено уголовное дело.

Организованное погружение проводилось в районе губы Амбарная, которая находится около поселка Лиинахамари Печенгского района Мурманской области. Пропал мужчина 1974 года рождения.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР, сдедователи сейчас выясняют причины и обстоятельства пропажи. «В настоящее время организованы поисковые мероприятия», — указали в ведомстве.

В ноябре прошлого года в Уссурийском заливе также пропал дайвер. Аквалангиста нашли живым в воде спустя двое суток в 17 километрах от места, где он нырял.

Другой дайвер из Сингапура провел в отрытом море четверо суток. Течение унесло его далеко от берега, однако проплывающие мимо моряки смогли заметить мужчину и спасли его.