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    25 августа 2020, 23:27

    В Балашихе загорелся мусор на складах на площади 150 кв. м.

    Наталья Жуковская

    В подмосковной Балашихе загорелся мусор на территории складов на площади 150 квадратных метров, сообщили «360» в МЧС по Московской области.
    В Балашихе загорелся мусор на складах на площади 150 кв. м.

    «В Балашихе, микрорайоне Железнодорожный, по адресу: улица Автозаводская, дом 24, строение 1, горит экскаватор и мусор на площади 150 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

    В районе Саввино в промышленной зоне горят склады, сообщают в свою очередь очевидцы. Они отмечают в соцсетях, что там что-то взрывается и огонь распространяется очень быстро.

    Источник фото: ДТП и ЧП | МОСКВА онлайн / Город Железнодорожный Московская область / «ВКонтакте»

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