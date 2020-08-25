В Балашихе загорелся мусор на складах на площади 150 кв. м.

В подмосковной Балашихе загорелся мусор на территории складов на площади 150 квадратных метров, сообщили «360» в МЧС по Московской области.

«В Балашихе, микрорайоне Железнодорожный, по адресу: улица Автозаводская, дом 24, строение 1, горит экскаватор и мусор на площади 150 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

В районе Саввино в промышленной зоне горят склады, сообщают в свою очередь очевидцы. Они отмечают в соцсетях, что там что-то взрывается и огонь распространяется очень быстро.

Источник фото: ДТП и ЧП | МОСКВА онлайн / Город Железнодорожный Московская область / «ВКонтакте»