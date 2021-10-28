Легковушка сбила пешехода в Балашихе. Видео

В Балашихе легковой автомобиль сбил перебегавшего дорогу пешехода. Очевидцы заверили, что все участники аварии остались живы.

Машина наехала на человека на улице Ситникова, во дворе домов № 2-4. Видео случившегося опубликовали в Instagram.

На размещенных в Сети кадрах заметно, как из-за стоящих у тротуара автомобилей выбегают несколько пешеходов. Один из них не успел проскочить проезжую часть и попал под колеса.

В комментариях к посту пользователи отметили, что в месте, где произошло ДТП, необходим пешеходный переход.

«Там давно нужно сделать пешеходный переход. <…> С утра дети там выпрыгивают на проезжую часть, днем <…> идут из школы», — написали местные жители.

Кто-то предположил, что сбивший пешехода автомобиль ехал с превышением скорости. Официальной информации по поводу случившегося не поступало.