Обматерил и обвинил в притворстве. Многодетную мать парализовало после поездки в трамвае Екатеринбурга

Пассажирку одного из трамваев Екатеринбурга парализовало после поездки: водитель зажал женщину дверьми. В тот момент она ехала вместе с детьми — они даже не успели выйти, когда трамвай попытался поехать с зажатой пассажиркой. В результате у Ольги Иргалиевой не работает половина тела — она не может контролировать руку и ногу. Об этом она рассказала «360».

Она уточнила, что держалась при выходе за перекладину, когда водитель закрыл двери. В результате правые нога и рука оказались на улице, а левые — в салоне. Однако водитель не заметил этого и поехал. По словам Ольги, он несколько раз открывал и закрывал двери, прежде чем она смогла выбраться.

«Не водитель реагировал, а кондуктор из первого вагона — я была во втором. Кондуктор увидела, что я там кричу и рукой машу. Я была с самокатом — на самокат опиралась, поэтому не упала. А потом устала прыгать, а вылезти оттуда не могла — у меня зажало руку, а другой я крепко держалась, потому что боялась упасть и повредить ногу», — пояснила она.

Ольга отметила, что боялась больше не за себя, а за своего семилетнего ребенка. Она боялась, что выпадет из дверей, а он упадет за ней и тоже травмируется. Ольга подчеркнула, что сама хотела бы знать, как такое могло произойти. Собеседница возмутилась тем, что водитель так невнимательно относится к пассажирам и закрыл двери, не убедившись, что все желающие вышли из салона.

«Почему водитель так невнимательно может закрыть дверь и не посмотреть, что человек в дверях? Учитывая, что у меня еще дети не успели выйти. А меня обматерили: „Шевелись быстрее, нам ехать надо“. Даже не извинились, ничего. Сначала была в шоке, вообще не поняла», — уточнила собеседница.

Меня парализовало. Не могу восстановить ногу и руку нормально, в полном объеме. Я перетаскиваю ногу, а не иду полноценно. И восстановятся ли рука и нога в полном объеме — неизвестно Ольга Иргалиева.

Она добавила, что не сразу поняла, что ее парализовало. Ольга уточнила, что ее вели к скорой под руки — она не могла опереться на ногу, просто не чувствовала ее.

«Скорая поняла, что я не могу ни рукой, ни ногой пошевелить. Меня увезли в травматологию, я там пробыла две недели. Они только через неделю поняли, что у меня парализация была, а травм нет», — пояснила она.

По словам Ольги, она долго не могла вставать и вообще чувствовать ногу. Чтобы восстановить хоть какой-то контроль, она пропила большое количество препаратов. С рукой дела обстоят не сильно лучше: она может ей шевелить, если делает это постоянно. Но если прекратить ей двигать — она сразу синеет.

«Мне, получается, надо днем и ночью двигать рукой, чтобы она не немела. Мышцы начинают обратно сковываться и не могут пока работать. Пока полностью мои движения не восстанавливаются, так и будет. Водителю показалось, что я просто решила притвориться, парализовать полтела. Он мне сказал: „Что вы притворяетесь, идите отсюда“», — добавила она.

Когда трамвай остановился, Ольга вызвала правоохранителей. На место прибыли сотрудники ГИБДД, но они сказали, что ДТП не произошло, потому что она не упала. После госпитализации она выяснила, что никто даже не завел дело. Знакомые посоветовали ей обращаться к юристу, чтобы отстаивать свои права.

«Пока у меня юрист не взялся за это дело, в депо даже не стали шевелиться. Я сама позвонила меньше недели назад туда», — пояснила она.