В аварии с автобусом под Волгоградом пострадали три человека

Автомобиль столкнулся с автобусом в Чернышевском районе Волгоградской области. В результате ДТП три человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло на 195-м километре федеральной дороги Волгоград — Каменск-Шахтинский Чернышковского района Волгоградской области.

Там в 04:30 водитель Opel Corsa при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом Сеtra, который следовал из Анапы в Волгоград.

Пострадали водитель и пассажир Opel Corsa, а также сменный водитель автобуса. По предварительной информации, мужчина за рулем иномарки заснул, поэтому оказался на полосе встречного движения. Все подробности произошедшего уточняются.