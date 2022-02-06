Девятилетняя девочка утонула в Астраханской области

Следственной комитет Астраханской области проводит проверку по факту гибели девятилетней девочки 5 февраля в селе Покровка Ахтубинского района. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Следователи установили, накануне вечером девочка утонула в искусственном канале, расположенном в полутора километрах от ее дома.

По данным правоохранительных органов, девочка вышла гулять на улицу, пока мама дома занимались с младшими детьми. Полиция характеризует семью погибшей с положительной стороны.

Ранее в Ленинградской области похоронили женщину, которая погибла, нырнув в прорубь на Крещенские купания.