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    06 февраля 2022, 11:51

    Девятилетняя девочка утонула в Астраханской области

    СК РФ: девятилетняя девочка утонула в Астраханской области

    Максим Зинкин

    Следственной комитет Астраханской области проводит проверку по факту гибели девятилетней девочки 5 февраля в селе Покровка Ахтубинского района. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Девятилетняя девочка утонула в Астраханской области

    Следователи установили, накануне вечером девочка утонула в искусственном канале, расположенном в полутора километрах от ее дома.

    По данным правоохранительных органов, девочка вышла гулять на улицу, пока мама дома занимались с младшими детьми. Полиция характеризует семью погибшей с положительной стороны.

    Ранее в Ленинградской области похоронили женщину, которая погибла, нырнув в прорубь на Крещенские купания.