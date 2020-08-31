Машина провалилась под асфальт в Астрахани. Видео

В Астрахани под машиной треснул асфальт. Сначала дырка была небольшая и машина погрязла только передними колесами, а затем погрузилась туда половину.

Инцидент произошел на углу улиц Савушкина и Королева. По словам и о руководителя администрации Астрахани Марии Пермяковой, провал образовался из-за повреждения трубы канализации, проложенной под дорогой, пишет ТАСС.

Видео происшествия опубликовали очевидцы. Никто не пострадал.

По данным местного ГУ МЧС, сейчас автомобиль из провала извлечен. Территорию оградили.

В начале августа в Астрахани бетонная плита насмерть придавила ребенка. Он лазал по металлической лестнице, которая была прикреплена к бетонной плите. В какой-то момент конструкция отвалилась.