Мужчина попал в больницу после укуса змеи в Алтайском крае

Мужчина попал в больницу в Алтайском крае после укуса гадюки. Это произошло в селе Курочкино в Тальменском районе. Врачи диагностировали у россиянина отравление ядом.

Как сообщил РЕН ТВ, 36-летний россиянин находится в больнице, медики оказывают ему помощь. Другие подробности произошедшего, и состояние пациента на раскрываются.

Укус обыкновенной гадюки для человека считается потенциально опасным, но к летальному исходу он приводит крайне редко. В месте укуса кожа краснеет, через 10-20 минут возникает отек. Еще через некоторое время возможно появление синяков, гематом, признаков токсического отравления — головокружения, тошноты и слабости. Против укусов гадюк существует по крайней мере восемь различных противоядий.

В ходе эволюции кобры научились плеваться ядом в глаза своей жертвы. Ученые изучили эту способность и пришли к выводу, что ее развитие может быть связано с появлением людей. Причем змеи стали выпрыскивать яд таким способом в разных уголках мира независимо друг от друга.