Грузовой поезд столкнулся с автобусом в Алтайском крае. Фото

Грузовой поезд столкнулся с автобусом в Алтайском крае. Как сообщило РИА «Новости», транспортное средство выехало на пересечение с железнодорожными путями на красный сигнал светофора.

Происшествие произошло неподалеку от села Кулунда. Внутри автобуса, направлявшегося из Барнаула в Яровое, находились 16 человек. Шесть человек пострадали.

ТАСС сообщил, что на место выехали 19 человек и восемь единиц техники, в том числе 11 человек и четыре единицы техники предоставили в МЧС России.

Госавтоинспекция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Барнауле.