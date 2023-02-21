Эксклюзив 21 февраля 2023, 14:21 «Говорят, над ними хорошая крыша». Цыганки начали клянчить деньги у вернувшихся с СВО в аэропорту Шереметьево «Полиция бездействует». Москвичка — о цыганах, выманивающих деньги у военных в Шереметьево

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Москвичка стала свидетельницей мошеннических действий цыганок, которые под видом беженок выманивали деньги у российских солдат, прилетевших в отпуск из зоны спецоперации в аэропорту Шереметьево. В беседе с «360» женщина рассказала, что при этом полиция бездействует. Она сняла действия мошенниц на видео.

«Я часто бываю в аэропорту. В этот раз заметила, как две девушки цыганской внешности подходят то к одному, то к другому военному и что-то долго объясняют. Позже я подошла к ребятам и спросила, чего хотели девушки. Как оказалось, они просили денег», — рассказала москвичка.

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На этом история не закончилась. Со слов очевидицы, на ее просьбы остановить действия цыган ни сотрудники аэропорта, ни полицейские никак не отреагировали.

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Сотрудники аэропорта сказали ей, что эти девушки уже месяц как появляются в аэропорту и с ними ничего невозможно сделать, якобы за ними «хорошая крыша». А в полиции очевидице ответили, что попрошайничество — это не мошенничество.

Поэтому женщина решила заснять действия цыганок на видео и попросила знакомых делать так же, если увидят подобный инцидент.

«Если полиция не реагирует, пусть таким образом мы поможем ребятам не попасться на уловки мошенников», — заявила собеседница «360».