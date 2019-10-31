  • В аэропорту Шереметьево возникло короткое замыкание

    31 октября 2019, 20:31

    Александра Каширина

    Утром 31 октября в Терминале С московского аэропорта Шереметьево возникло короткое замыкание. Оно случилось на строительной площадке.
    В аэропорту Шереметьево возникло короткое замыкание

    Сбежавший кот потерялся в багажном отсеке самолета и около суток провел в воздухе

    Подробнее

    Происшествие не повлияло на производственную деятельность аэропорта, аэровокзальный комплекс продолжил работать в штатном режиме.

    Неполадки были оперативно ликвидировали рабочими еще до того, как приехали пожарные. Возгорание не было зафиксировано.