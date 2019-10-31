В аэропорту Шереметьево возникло короткое замыкание

Утром 31 октября в Терминале С московского аэропорта Шереметьево возникло короткое замыкание. Оно случилось на строительной площадке.

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Происшествие не повлияло на производственную деятельность аэропорта, аэровокзальный комплекс продолжил работать в штатном режиме.

Неполадки были оперативно ликвидировали рабочими еще до того, как приехали пожарные. Возгорание не было зафиксировано.