В аэропорту Шереметьево опровергли массовую эвакуацию

Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме. Эвакуации не проводится, заявил «360» начальник пресс-службы Роман Генис.

Ранее об экстренной эвакуации персонала и пассажиров воздушной гавани написали «Известия».

Информация об этом также появилась в Теlеgrаm-канале «Кухня Аэрофлота». Сообщалось, что из-за технических неполадок всех попросили покинуть здание аэропорт и «отойти подальше». При этом люди на эвакуацию не реагировали. Не исключалось, что это, скорее всего, была учебная тревога.

Генис эту информацию опроверг.

«Работаем в штатном режиме. Эвакуация не проводилась и не проводится», — подчеркнул он.