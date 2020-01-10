В аэропорту Шереметьево гражданин Швеции был обнаружен пьяным

Гражданин Швеции, который должен был вылететь рейсом SU 270 из Москвы в Бангкок, скончался в аэропорту. До этого он был сильно пьян. Об этом «360» сообщили в пресс-службе Шереметьево.

Изначально медиков вызвали из-за сообщений о пьяном пассажире. После того, как они его осмотрели, жалоб от гражданина Швеции на состояние здоровья больше не было.

Вскоре после отъезда медработников поступил повторный вызов в терминал D, где пассажир был обнаружен без сознания. Медики немедленно провели все необходимые реанимационные процедуры. Также дополнительно была вызвана бригада Центра Медицины катастроф.

После в 16:35 по местному времени пассажир скончался, несмотря на оказанную помощь.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Москвы из-за плохих погодных условий задержали и отменили более трех десятков рейсов, в основном из аэропортов Домодедово и Внуково.