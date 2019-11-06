В аэропорт Амстердама прибыл спецназ из-за подозрений в угоне самолета. Видео

В военной полиции сообщили о «подозрительной ситуации на борту одного из самолетов», не сообщив детали.

По данным источников телеканала, во время посадки одного из самолетов капитан нажал тревожную кнопку, которую задействуют при угоне воздушного судна. На борту находятся 27 пассажиров. Неизвестно, идет ли речь о террористах.

Пилот, находящийся в кабине другого самолета, рассказал, что запрет на вылет распространяется на весь терминал D.

Схипхол — главный аэропорт Нидерландов, находящийся примерно в 20 километрах от Амстердама.

По данным газеты De Telegraaf, самолет, в котором нажали аварийную кнопку, принадлежит перевозчику Air Europa.

Авиакомпания позднее объяснила инцидент со своим самолетом тем, что пилот случайно поднял тревогу.