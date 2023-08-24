Происшествия 24 августа 2023, 03:28 «В аду будем лучшими». Появилось «видеозавещание» Пригожина КП: Пригожин в рассуждениях о смерти заявлял, что «в аду будет лучшим» YouTube

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В Сети появилось одно из интервью бизнесмена Евгения Пригожина, в котором он рассуждал о том, что его ждет после смерти. Видео выложило в Telegram-канале издание «Комсомольская правда».

За кадром слышен голос сооснователя ЧВК «Вагнер» подполковника спецназа ГРУ Дмитрия Уткина, который также погиб в разбившемся в Тверской области самолете.

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«Мы все попадем в ад, но в аду мы будем лучшими», — заявил Пригожин.

Уткин поддержал своего босса и заявил, что смерть — это «не конец, а лишь начало чего-то другого».

Самолет, в котором находился Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин и еще пять пассажиров и три члена экипажа, разбился вблизи села Куженкино Тверской области. Единственной погибшей женщиной была стюардесса — 39-летняя Кристина Распопова. МЧС по региону сообщило, что спасатели извлекли из-под обломков тела всех 10 человек, находившихся на борту в момент крушения.

Философ Александр Дугин вспомнил слова своей дочери Дарьи, которая призывала молиться за Евгения Пригожина. Дугин отметил, что Пригожин, Уткин и другие «вагнеровцы» были не случайными людьми, его слова привел «Царьград».