Турист из России пропал в абхазских горах

В горах Абхазии пропал человек из российской туристической группы. Он пытался самостоятельно спуститься с высокогорья, но в итоге россияне запросили помощь у спасателей.

Сигнал в МЧС Абхазии поступил в 11:20 12 мая, сообщили в пресс-службе республиканского ведомства. Туристы застряли в верховьях реки Гумиста.

Оказалось, что одному из россиян нужна помощь — он не смог спуститься с горы. Абхазские спасатели получили ориентировочные координаты местонахождения путешественника.

«Облет указанной территории на вертолете МЧС Абхазии не дал результатов. Поисково-спасательный отряд направился на встречу спускающейся группе, которая должна произойти в районе СухумГЭСа», — отметили в министерстве.

После этого спасатели примут решение о дальнейших поисках оставшегося в горах туриста. В его группу, по предварительным данным, входят члены клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга.

Другие участники похода, сообщил Mash, перестали выходить на связь.