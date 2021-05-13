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    13 мая 2021, 03:04

    Турист из России пропал в абхазских горах

    Александра Ломейко

    В горах Абхазии пропал человек из российской туристической группы. Он пытался самостоятельно спуститься с высокогорья, но в итоге россияне запросили помощь у спасателей.

    Сигнал в МЧС Абхазии поступил в 11:20 12 мая, сообщили в пресс-службе республиканского ведомства. Туристы застряли в верховьях реки Гумиста.

    Оказалось, что одному из россиян нужна помощь — он не смог спуститься с горы. Абхазские спасатели получили ориентировочные координаты местонахождения путешественника.

    «Облет указанной территории на вертолете МЧС Абхазии не дал результатов. Поисково-спасательный отряд направился на встречу спускающейся группе, которая должна произойти в районе СухумГЭСа», — отметили в министерстве.

    После этого спасатели примут решение о дальнейших поисках оставшегося в горах туриста. В его группу, по предварительным данным, входят члены клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга.

    Другие участники похода, сообщил Mash, перестали выходить на связь.