Узников замерзшей реки Индигирки спасли. Там застряли три судна

На реке Индигирка в Якутии застряло три судна, на борту которых были 15 человек. Людей спасли с помощью вертолета из водоема, температура возле которого достигала -19 градусов.

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Раннее замерзание воды сковало три судна ленского объединенного пароходства на реке Индигирка. 21 октября на пульт дежурного МЧС поступил сигнал бедствия. Плавсредства обнаружили в 138 километрах от поселка Белая Гора, говорится в пресс-службе региональной службы спасения. Суда были вынуждены встать на отстой на 465 километре Индигирки из-за мелководья и замерзания поверхности воды, передают «Известия».

На судах находились 15 человек. Для спасательной операции привлекли вертолет Ми-8, который снял узников замерзшей реки с объекта и отвез в Абыйский район. Суда оставили на том же месте, где они застряли. Они будут ждать, пока на реке не растает лед.

Местные СМИ со ссылкой на главу Абыйского района Станислава Цюхцинского сообщили, что суда должны были доставить тонну нефти в Момский район. Ресурс планировали использовать в 2021 году. Груз вывезут по автозимнику весной.