  • Уже 46 пассажиров обратились за помощью после жесткой посадки самолета в Барнауле

    25 сентября 2019, 23:08

    Светлана Степанова

    Из всего количества обратившихся за помощью у 23 пассажиров врачи диагностировали легкие травмы. Всего в самолете находилось 334 пассажира и 10 членов экипажа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
    Уже 46 пассажиров обратились за помощью после жесткой посадки самолета в Барнауле

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    Жесткая посадка самолета Boeing 767-300 произошла 25 сентября в 21:21 по местному времени (в 17:21 мск). У самолета, совершавшего рейс из Камрани, при посадке загорелась стойка шасси.

    Все пассажиры и члены экипажа были в срочном порядке эвакуированы. Уже через 19 минут пожар удалось ликвидировать.

    «Серьезно пострадавших нет, 46 человек обратились за помощью, у 23 диагностированы легкие травмы», — сообщили в пресс-службе МЧС.

    В Алтайском крае работает оперативный штаб и телефон доверия. На месте происшествия в первые часы после случившегося работали психологи, бригады скорой помощи, Западно-Сибирский поисково-спасательный отряд имени В. В. Зюкова, а также оперативная группа ГУ МЧС России по региону и другие службы.