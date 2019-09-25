Уже 46 пассажиров обратились за помощью после жесткой посадки самолета в Барнауле

«Получилось только со второго круга». Пассажирка — о посадке самолета с горящими шасси в Барнауле Подробнее

Жесткая посадка самолета Boeing 767-300 произошла 25 сентября в 21:21 по местному времени (в 17:21 мск). У самолета, совершавшего рейс из Камрани, при посадке загорелась стойка шасси.

Все пассажиры и члены экипажа были в срочном порядке эвакуированы. Уже через 19 минут пожар удалось ликвидировать.

«Серьезно пострадавших нет, 46 человек обратились за помощью, у 23 диагностированы легкие травмы», — сообщили в пресс-службе МЧС.

В Алтайском крае работает оперативный штаб и телефон доверия. На месте происшествия в первые часы после случившегося работали психологи, бригады скорой помощи, Западно-Сибирский поисково-спасательный отряд имени В. В. Зюкова, а также оперативная группа ГУ МЧС России по региону и другие службы.