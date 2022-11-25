Эксклюзив 25 ноября 2022, 19:38 «Ужасная смерть». Режиссер Астрахан выразил соболезнования в связи гибелью вдовы Говорухина Режиссер Астрахан поделился воспоминаниями о вдове Говорухина РИА «Новости»

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Вдова режиссера Станислава Говорухина Галина была очень интересным человеком, со своим мнением и пониманием искусства, рассказал в беседе с «360» режиссер театра и кино Дмитрий Астрахан. Он выразил соболезнования близким в связи с ее гибелью при пожаре в Новой Москве.

«Она была очень приятным человеком. Имела свое мнение, могла спорить с Говорухиным. И была в хорошем смысле критичной, без пустых восторгов, анализ работ был по делу. И он к ней прислушивался. И это было гармонично. Ужасная смерть, выражаю сочувствие», — сказал Астрахан.

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Пожар в деревянном частном доме произошел 25 ноября в коттеджном поселке «Лесное озеро» в Новой Москве. Огонь охватил 100 квадратных метров. В здании обрушились перекрытия. По данным ТАСС, жертвой ЧП стала Галина Говорухина.

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Все обстоятельства и причины пожара выясняются.