Узбекистанца избили в миграционной службе Томска. Видео

В Томске сотрудник миграционной службы избил приезжего из Узбекистана, который снял это на видео. В региональном главке МВД сообщили «360», что им поступило заявление от пострадавшего, начата проверка.

В соцсетях накануне появился ролик, на котором предполагаемый сотрудник томского УФМС, лицо которого закрыто маской, просит узбекистанца проследовать за собой и требует, чтобы тот, помимо паспорта, предъявил ему водительское удостоверение.

Автор видео рассказал, что в конце апреля задержали его знакомого, при себе у него не оказалось документов. Он решил помочь ему и привез их из дома. Когда он приехал в отделение миграционной службы, то документы потребовали и у него. Паспорта оказалось недостаточно. Когда он начал расспрашивать сотрудника, зачем им его водительское удостоверение, то его отвели в кабинет на последнем этаже, где вдоль стены стояли мигранты с опущенными головами. На видео показано, как после этого к автору ролика подходят другие люди и валят его на пол, начинается потасовка.

В управлении МВД по Томской области заявили «360», что начали проверку.

«Поступило заявление от гражданина о причинении ему телесных повреждений. Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщил старший референт отдела информации и общественных связей томского МВД Вячеслав Анисимов.

Молодой человек, который снял видео, рассказал ТВ2, что в той комнате его избили и велели удалить ролик. Один из сотрудников потом принес ему извинения и сказал, что просто они «весь день работали» и «были на эмоциях». После этого иностранец написал заявление в полицию и передал им снятое видео.