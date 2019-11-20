Директора благовещенского колледжа уволили после стрельбы
«За ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей в части организации безопасных условий учебного заведения уволен директор колледжа строительства и ЖКХ Виктор Петухов. Такое решение принято региональным Минобрнауки в связи с недавней трагедией и на основании фактов, выявленных во время служебной проверки», — заявили в ведомстве.
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И. о. директора колледжа назначена замдиректора Светлана Ленских. Она работает в учебном заведении уже 20 лет.
По данным местного Минобразования, Олег Якутов написал заявление по собственному желанию.
19-летний студент устроил стрельбу в колледже, в результате которой погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. После перестрелки с полицией, он покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений.