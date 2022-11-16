Эксклюзив 16 ноября 2022, 18:24 «Уволилась на следующий день». Клиент московского фитнес-клуба похитил женщину-тренера Фитнес-тренер из Москвы Виктория рассказала, как ее похитил клиент на машине freepik

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Постоянный клиент фитнес-клуба в московском районе Ясенево похитил своего тренера Викторию, долго катался с ней в машине и делал непристойные предложения. В какой-то момент приехали и его друзья, назвавшиеся силовиками, рассказала женщина «360». В итоге ее все-таки отпустили, но на следующий день она решила уволиться.

«Не знаю, как это описать, страшно. Я уволилась на следующий день, отработала утреннюю смену и ушла», — вспомнила Виктория.

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Клиент Алексей Д. в конце рабочего дня обратился к ней за программой тренировок, при этом вел себя адекватно. Чтобы передать эту программу, Виктория подошла к его машине, села в салон и пустилась в объяснения. В это время машина внезапно тронулась с места. Алексей уехал вместе с ней и, разумеется, заблокировал двери. Женщина пыталась поговорить с ним и убедить остановиться, но все было напрасно.

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«Говорил: покатаемся и я тебя верну на место. Довез меня в какие-то дворы, оттуда я скинула мужу геолокацию, и он поехал искать меня», — рассказала Виктория.

На вопрос о том, делал ли ей клиент непристойные предложения, она ответила утвердительно.

Узнав, что на место выехал супруг Виктории, Алексей было остановился, но затем опять поехал. Подъехали к фитнес-центру, где он должен был ее выпустить. Муж женщины увидел машину и попытался остановить ее. Алексей увидел его и «дал по газам».

«Я даже не успела выйти. Дальше была гонка, мой муж догонял его. Были ДТП. У мужа сломалась машина», — продолжила Виктория.

Тем временем Алексей позвонил друзьям, те быстро подъехали, пересадили женщину в их машину — сбежать под таким контролем она не пыталась — и поехали к посту ГИБДД, где заявили, что за ними якобы «гонятся, угрожают и стреляют». Затем решили поехать в полицию и действительно заходили втроем внутрь.

«Между собой они говорили, что они все силовики и зря им машину разбили. Потом наконец меня отвезли обратно к фитнес-центру и отпустили», — закончила Виктория.

Она обратилась к правоохранителям. С тех пор Алексей с ней больше не связывался.