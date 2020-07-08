Уволенный житель Волгоградской области выстрелил из ружья в бывшего начальника

Механизатор из села Каменный брод Волгоградской области после увольнения пришел разбираться с бывшим бригадиром, взяв охотничье ружье. В результате он ранил своего экс-руководителя в ногу.

Как сообщают Novostivolgograda.ru, инцидент случился в Ольховском районе области. 56-летний бригадир сельхозпредприятия уволил 53-летнего механизатора за недобросовестное выполнение трудовых обязанностей. Однако бывший работник посчитал несправедливым такое отношение. Он сходил домой за охотничьим ружьем ИЖ и вернулся для продолжения разговора с бывшим начальником. В ходе словесной перепалки произошел выстрел. Стрелявшего задержали. Он признал свою вину. Свой поступок бывший механизатор объяснил местью за несправедливое увольнение.