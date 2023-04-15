Происшествия 15 апреля 2023, 02:22 Уволенного в Шахтах работника заподозрили в поджоге машины бывшего начальника из мести

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В Шахтах по подозрению в поджоге автомобиля Hyundai Solaris задержали 43-летнего жителя. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД по городу.

Предположительно, мужчина посчитал, что его несправедливо уволили и решил отомстить бывшему начальнику.

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Ночью он облил машину обидчика горючей жидкостью и поджег. Иномарка выгорела дотла, а ее владелец обратился в полицию. Подозрение пало на бывшего работника, в отношении него возбудили уголовное дело.

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