Происшествия 07 сентября 2023, 17:52 Уволенный охранник устроил дебош в бизнес-центре на юге Москвы Shot: уволенный охранник ворвался в БЦ «Варшавка Sky» в Москве и устроил дебош Flickr

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Мужчина, проходивший стажировку в службе охраны бизнес-центра «Варшавка Sky» в Москве, после увольнения ворвался в здание и угрожал взорвать его, а также избить сотрудников офиса. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчина недавно приступил к стажировке на место охранника в бизнес-центре в районе Северное Чертаново. Однако уже в первые дни работы его застали пьяным и уволили.

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Недовольный произошедшим, он устроил дебош в здании, требуя немедленной выплаты за стажировку. Мужчина нападал на людей, размахивал кулаками и демонстративно курил в помещении, а затем скрылся с места происшествия до прибытия полиции. Его начали искать.

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