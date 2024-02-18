Происшествия 18 февраля 2024, 14:55 Уволенная из-за оскорбления бойца СВО педиатр потребовала вернуть ей работу Обвиняемая в фейках об СВО педиатр в Москве потребовала вернуть ей работу РИА «Новости»

Читать 360tv в

Педиатр Надежда Буянова, которую уволили из поликлиники Москвы из-за оскорбления участника спецоперации, подала иск в Тушинский районный суд о восстановлении на работе. Об этом РБК заявил ее адвокат Оскар Черджиев.

Буянова также надеется взыскать зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию за моральный вред. Адвокат добавил, что его клиентке не вернули паспорт, изъятый в начале февраля. Он также показал видео с разгромленной квартирой, утверждая, что это результат обысков.

Реклама

Уголовное дело о фейках о ВС России завели на Буянову после публикации в СМИ видео женщины, чей муж погиб на СВО. Журналисты указали, что педиатр поинтересовалась о причине капризов ребенка у его матери. Услышав, что отец ребенка погиб, он назвала его «законной целью для Украины».

Буянова заявила, что не говорила этого. По словам Черджиева, на слушаниях в суде никто не предоставил аудиозапись, которая подтвердила бы обвинения.

Столичный суд заочно арестовал бывшего адвоката Максима Новикова (признан иноагентом) по делу о фейках о ВС России.