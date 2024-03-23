Эксклюзив 23 марта 2024, 14:19 «Увидели имя в списках». Молодой человек рассказал, как узнал о гибели отца в Crocus City Молодой человек узнал о гибели отца в Crocus City, увидев его имя в списках Sergey Petrov/news.ru / Global Look Press

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Максим потерял отца во вчерашнем теракте на концерте рок-группы «Пикник» в Crocus City. Он поделился с «360» личной трагедией.

«Вообще ничего не знали. В списке увидели», — рассказал молодой человек.

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Он пояснил, что пытался накануне вечером дозвониться до папы, но связи с ним не было. О том, что отец погиб, никто не сообщил, семья увидела его имя в списках.

Максим добавил, что его папа один решил пойти на концерт, чтобы послушать, по всей видимости, свою любимую группу «Пикник».

Террористическая атака на посетителей Crocus City произошла вечером 22 марта. В результате погибли 115 человек.

По данным ФСБ, это был тщательно спланированный теракт. После атаки террористы уехали на автомобиле в сторону границы с Украиной, но их поймали в Брянской области. Всего полицейские задержали 11 человек.